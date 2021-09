Am Samstag wurde das neue Stade de Luxembourg eingeweiht - mit einer besonderen Überraschung für den kleinen Prinz Charles.

Lokales 10

Stade de Luxembourg

Kuchen und Lasershow für das neue Stadion

Am Samstag wurde das neue Stade de Luxembourg eingeweiht - mit einer besonderen Überraschung für den kleinen Prinz Charles.

(jwi) - Am Samstag wurde das neue Stade de Luxembourg in Kockelscheuer feierlich eingeweiht. Denn nachdem bereits knapp 2.000 Besucher Anfang September ein Testspiel zwischen Luxemburg und Aserbaidschan im neuen Stadion genießen konnten, fehlte bisher die offizielle Einweihung des neuen Sportplatzes in der Stadt Luxemburg.

10 Am Samstag war die feierliche Einweihung des neuen Stadions in Kockelscheuer. Foto: Luc Deflorenne

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Am Samstag war die feierliche Einweihung des neuen Stadions in Kockelscheuer. Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Eine Lasershow war der zeremonielle Höhepunkt. Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Foto: Luc Deflorenne Der Kuchen hatte die Form des Stadions. Foto: Luc Deflorenne

Dies geschah dann nun am Samstag unter anderem im Beisein von Großherzog Henri, der hauptstädtischen Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) sowie Sportminister Dan Kersch (LSAP). Zu der Zeremonie gehörte am Abend eine Lasershow, Tanz- und Musikanimationen sowie der Auftritt von jungen Fußball- und Rugbyspielern. Zum Abschluss gab es eine Torte und ein Trikot für Prinz Charles mit der Aufschrift „Charles 1“ als Andenken.

Am Sonntag findet zudem für Sportinteressierte der Be-Active-Day vor dem Stadion auf dem Parkplatz statt. Das Event zielt darauf ab, Menschen an eine Vielzahl von Sportarten heranzuführen, darunter auch: Baseball, Boxen, Disc-Golf, Parkours und vieles mehr. Weitere Details finden Sie hier.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.