Kronospan: Rezenter Brand trifft Firma stärker als Großbrand von 2019

2019 wütete ein Großbrand tagelang auf Gelände der Firma Kronospan. Vergangene Woche brannte es wieder. Dazu gibt es neue Erkenntnisse. Darunter, dass die Firma nun stärker getroffen wurde, als 2019.

Eine Woche nach dem Brand in einer Produktionshalle der Firma Kronospan gibt es neue Erkenntnisse. Das Feuer entfachte an einer rezenten Anlage, die erst seit zwei Jahren im Einsatz ist, erklärt Johann Creusat, der bei Kronospan zuständig für Personal- und Sicherheitsfragen ist. Durch einen Reibungseffekt auf einem Metallteil habe sich Hitze gebildet. Und weil die Holzspäne, die in der Fabrik unter anderem zu Holzspannplatten verbaut werden, besonders trocken sind, hätten diese Feuer gefangen.

„Konzeptionsfehler“ an Anlage