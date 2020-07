Kronospan-Nachbarn ärgern sich über Staub

Anwohner aus der Nachbarschaft des Kronospan-Werkes in Gadderscheier beschweren sich über Verwehungen von Holzresten.

Seit 1985 leben Monique und Jerry Schilling an einer idyllischen Sackgasse am Fuße des Zolwerknapp. Sie schätzen die Ruhe und die ungetrübte Idylle der Gegend. Als sich Kronospan vor Jahren in der Industriezone Gadderscheier niederließ, war es allerdings zunächst vorbei mit der Ungetrübtheit. Die beiden erinnern sich, dass es anfangs mehrere Unannehmlichkeiten gab.

Ursache hierfür waren Lärm, Gestank und auch Staub ...