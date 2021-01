Der Brand im Sommer 2019 auf dem Gelände der Firma Kronospan ist nicht vergessen. Am Wochenende kam es nun wieder zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Doch dieses Mal verlief es glimpflich.

Kronospan: Ein kleiner Brand in einer großen Halle

Nicolas ANEN Der Brand im Sommer 2019 auf dem Gelände der Firma Kronospan ist nicht vergessen. Am Wochenende kam es nun wieder zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Doch dieses Mal verlief es glimpflich.

Die Biergerinitiativ Gemeng Suessem (BIGS) zeigt sich nach dem jüngsten Zwischenfall auf dem Gelände der Firma Kronospan in Sassenheim besorgt. In der Nacht zum Sonntag war es zu einem Brand gekommen, worauf der CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours) mit einem Großaufgebot ausgerückt war. „Die Kette der Zwischenfälle nimmt kein Ende“, schreibt die BIGS in einer Pressemitteilung.

Ein Jahr nach dem Brand bei Kronospan Im August 2019 standen Holzberge in der Industriezone Gadderscheier in Flammen. Mittlerweile wurden Lehren gezogen, sagt man bei Kronospan.

Unvergessen ist der Brand, der im Sommer 2019 mehrere Tage über auf dem Firmengelände wütete. Zuletzt hatten aber auch Probleme mit Holzstaub bei Einwohner für Unmut gesorgt.

Doch der Zwischenfall sei dieses Mal nicht mit dem Brand von 2019 zu vergleichen, wird vonseiten von Kronospan versichert.

Unklare Alarmmeldung

Informationen, die auch CGDIS-Sprecher Cédric Gantzer bestätigt. Dass man mit einem Großaufgebot ausgerückt sei, habe auch mit einer unklaren Alarmmeldung zu tun gehabt. Anfangs sei die Rede von vermissten Personen gewesen. Das habe sich später aber als falsch erwiesen.

Dass bis zu 60 Rettungskräfte im Einsatz waren, sei zudem auch den kalten Temperaturen geschuldet gewesen. In der Nacht habe man entschieden, manche Mannschaften abzulösen.

Brandherd in 20 Meter Höhe

„Es war ein kleiner Brand in einer großen Halle“, resümiert er. Diese sei allerdings voll mit Rauch gewesen. Weshalb es schwierig war, den Brandherd zu lokalisieren. Wie sich herausstellen sollte, befand er sich an einer Maschine in 20 Meter Höhe.

Sprinkler- und Lüftungsanlagen hätten in der 150 Meter langen und 50 Meter hohen Halle funktioniert, was die Arbeit der Feuerwehrkräfte erleichtert habe, so Gantzer noch.

Kronospan-Nachbarn ärgern sich über Staub Anwohner aus der Nachbarschaft des Kronospan-Werkes in Gadderscheier beschweren sich über Verwehungen von Holzresten.

Eingeschaltet wurden auch die Gemeinde und das Wasserwirtschaftsamt. Dies hänge aber nicht mit der Verschmutzung der Korn, die nach dem Brand 2019 stattgefunden hatte, sondern sei von der Prozedur so vorgesehen.

Eine Person wurde als „leicht verletzt“ gemeldet. Dabei handle es sich um einen Feuerwehrmann, der nach dem Einsatz zwecks Kontrolle ins Krankenhaus ging, so Gantzer abschließend.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.