(vb) - Ein großer Supermarkt in der Mitte, zehn kleinere Geschäfte um ihn herum: Wenn das Einkaufszentrum „Borders“ direkt an der Autobahnausfahrt Schengen am Donnerstag öffnet, jubelt nicht jeder. Kritische Töne kommen aus den Nachbargemeinden. Dort heißt es, das Einkaufszentrum auf der grünen Wiese werde dem Einzelhandel in den Ortszentren schaden.

Äußerst verkehrsgünstig ist das neue Einkaufszentrum in der „Schengerwiss“, neben der Esso-Tankstelle unterhalb der Saar-Autobahn gelegen ...