Kritik an "Contrôle Technique" hält an

Jörg TSCHÜRTZ Die höheren Preise für Kfz-Kontrollen sorgen weiterhin für Kritik. Nun melden sich Vertreter von Motorradfahrern und Oldtimerbesitzern zu Wort.

Motorrad- und Oldtimer-Freunde in Luxemburg können die Tariferhöhung in den SNCT-Kontrollstationen nicht nachvollziehen. "Wie kann es sein, dass die technische Kontrolle eines historischen Fahrzeugs um 33 Prozent teurer ist als jene eines neueren Fahrzeugs?", fragt sich die Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun (LOF) am Dienstag in einer Pressemitteilung. Bislang mussten Besitzer von Oldtimern, wie alle anderen Pkw-Eigentümer, 37,50 Euro für die jährliche Hauptuntersuchung bezahlen – künftig sind es 69 Euro, also fast das Doppelte mehr.

In Oldtimern sei viel weniger moderne Technik verbaut, so die LOF. Daher sei der Kontrollaufwand für die SNCT bei älteren Fahrzeugen auch geringer und der höhere Preis nicht gerechtfertigt. "Die LOF fordert die Regierung und die SNCT auf, diese ungerechtfertigte Preiserhöhung zurückzunehmen und in einen Dialog mit allen beteiligten Partnern einzutreten, um eine sozial und wirtschaftlich akzeptable Lösung zu finden."

Eine ähnliche Position vertritt die Motor Union Luxembourg, der Verband der Motorradfahrer. Die Argumentation der SNCT, dass mit den Tarifen auch die Qualität der Dienstleistungen steigen soll, läuft bei den Bikern ins Leere. "Auf Verbesserungen beim Service warten die rund 30.000 Motorradfahrer in Luxemburg schon lange", kritisiert Verbandspräsident Jean-Pierre Kaufmann im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort". "Wir müssen bei Regen, Schnee oder Kälte in der Schlange vor der Kontrollstation warten und jetzt verlangt man auch noch einen höheren Tarif von uns? Das nicht akzeptabel. Zumal es im Vorfeld überhaupt keine Beratungen mit den Betroffenen gab."

Seit 1. Februar müssen Besitzer von Motorrädern, Trikes oder Quads 39 Euro für die jährliche technische Überprüfung ihres Fahrzeugs bezahlen. Davor waren es 27 Euro.