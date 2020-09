Halbzeit-Bilanz: Déi Gréng Stad kritisieren den DP-CSV-Schöffenrat und fordern mehr Einsatz.

Kritik am Schöffenrat: Verpasste Gelegenheiten in der Hauptstadt

Jeff WILTZIUS Die größte Oppositionspartei im Gemeinderat der Stadt Luxemburg, Déi Gréng, kritisieren in einer Halbzeit-Bilanz den mangelnden Einsatz des DP-CSV-Schöffenrates.

Der derzeitige DP-CSV-Schöffenrat der Stadt Luxemburg sei wichtigen Herausforderungen eher aus dem Weg gegangen, als sie offensiv und nachhaltig anzugehen. So lautet die Halbzeit-Bilanz von Déi Gréng Stad Lëtzebuerg, welche die Partei am Donnerstagmorgen präsentierte.

Unzufrieden zeigte sich die größte Oppositionspartei im Gemeinderat über die Punkte: sanfte Mobilität, Schulwesen und Klimaschutz. „Wir leben in einer Stadt mit großer Komplexität“, erklärt Rat und Fraktionspräsident von Déi Gréng Stad, François Benoy. „Doch der Schöffenrat nutzt seine Möglichkeiten nicht. Dabei haben wir alle Mittel - und das Geld auf dem Konto.“

So habe der Schöffenrat verpasst, die einzelnen Stadtviertel für Fußgänger und Radfahrer mit dem Zentrum zu verbinden. Es fehle an Shared-Space-Zonen. „Wir wollen eine Stadt, in der es möglich ist, ohne Sicherheitsbedenken mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit, zum Einkaufen oder in die Schule zu gelangen“, betont François Benoy.

Die Grünen fordern daher, die Rue du Fossé (Gruef), welche bis Ende September noch eine provisorische Fußgängerzone ist, dauerhaft für den Verkehr zu sperren. Zudem soll der Fußgängerbereich im Zentrum der Hauptstadt ausgeweitet werden.

Qualitative Verbesserung der Schulen

Im Sinne der sanften Mobilität verlangen die Grünen ein spezifisches Konzept für die einzelnen Stadtviertel, an dem Lehrkräfte, Eltern und Kinder mitgestalten. „Jedes Kind soll sicher und selbstständig zur Schule gehen können.“ Eine Motion wurde bereits eingereicht und angenommen. „Nun müssen Taten folgen“, so Déi Gréng.

Die Qualität der städtischen Bildungseinrichtungen soll ebenfalls gestärkt werden. Wenn es nach Déi Gréng Stad geht, wird eine Zufriedenheitsanalyse zu den Foyers scolaires bei den Eltern durchgeführt. Zudem soll das Bildungsleitbild PEP und PDS intensiver genutzt werden. Das System soll die beiden Bildungsbereiche Schule und Foyer besser miteinander zu verbinden.

Seitens der Stadtverantwortlichen gebe es zwar einige Anregungen, doch fehle es dem Schöffenrat an Entschlossenheit, erklärt Rätin Christa Brömmel.



Mangelnde Initiativen bei Klimaschutz

Weiter verlangen die Grünen, die Stadt Luxemburg müsse dringend ihre Ambitionen im Bereich Klimaschutz verstärken. Die energetische Sanierung der Gebäude im Gemeindebesitz und der Ausbau von Photovoltaikanlagen sei schleppend. Zudem gebe es vonseiten des Schöffenrates keine Strategie zum Klimaschutz.

Die Grünen erwarten vom Schöffenrat, die Stadt mit innovativen, partizipativen und nachhaltigen Projekten zukunftsfähig und zum Vorbild zu machen.

