Trio schlägt in der Nacht zu

Kriminelle rasen mit Lieferwagen in Fahrradgeschäft in Steinfort

In Steinfort ist es Samstagnacht zu einem spektakulären Einbruch gekommen. Die Täter hatten es auf Fahrräder abgesehen.

(jt) - Kriminelle haben sich in der Nacht auf Sonntag auf spektakuläre Weise Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in Steinfort verschafft. Laut Angaben der Polizei fuhren die Täter gegen 2.30 Uhr mit einem Lieferwagen rückwärts gegen die Front des Geschäfts und zerstörten dabei den kompletten Eingangsbereich. Drei Personen nahmen daraufhin mehrere Fahrräder, beluden diese in den Lieferwagen und ergriffen sofort die Flucht.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge wurden E-Bikes, Rennräder sowie Gravel Bikes gestohlen. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

