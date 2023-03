Am Dienstag musste der Kampfmittelräumdienst der Armee ausrücken.

Echternach

Kriegsgranate kontrolliert gesprengt

(TJ) - Gegen 16.30 Uhr wurde am Dienstag das Minenräumkommando der Armee alarmiert, nachdem kurz zuvor am Tennisplatz in der Nähe der Sauer in Echternach eine Artilleriegranate aus dem Weltkrieg gefunden worden war. Die Experten nahmen sich der Sache an und stabilisierten die Granate, sodass sie abtransportiert werden konnte. Kurz nach 19 Uhr wurde das Geschoss kontrolliert gesprengt.



