(rr) - Größere Arbeiten werden ab Freitagabend bis Sonntagabend auf dem „Pont Grande-Duchesse Charlotte“ („Rout Bréck“) und auf der Kreuzung Avenue J.F. Kennedy – Boulevard Konrad Adenauer durchgeführt. Arbeiten, die denn auch Veränderungen in der Verkehrsführung und beim öffentlichen Transport zur Folge haben werden.



Umleitungen im Straßenverkehr



Die Straßenbauarbeiten an der genannten Kreuzung, die neu gestaltet wird, werden am Freitagabend um 20 Uhr beginnen und am Sonntagabend um 22 Uhr beendet sein. Der Verkehr auf der Roten Brücke wird infolgedessen von Freitag, 20 Uhr bis Sonntag, 6 Uhr, in beiden Richtungen über die Nordseite geleitet.



Die Fahrspur im Tunnel vom Boulevard de la Foire in Richtung Kirchberg wird für den Verkehr gesperrt.



Am Sonntag, von 6 bis 22 Uhr, wird die Fahrt von Limpertsberg über die Rote Brücke in Richtung Kirchberg nicht möglich sein. Eine Umleitung wird eingerichtet.



Während dieser Arbeitsphase werden die hauptstädtischen Buslinien 1, 8, 16, 18 und 20 zwischen der Haltestelle „Fondation Pescatore“ und dem Kirchberg-Plateau über Eich und Weimerskirch umgeleitet. Die Fahrgäste müssen eine längere Fahrzeit in Kauf nehmen. Die Haltestellen „Philharmonie/MUDAM“ und „Léon Hengen“ der Linie 8 sowie „B.E.I.“ der Linie 18 werden weggelassen. ⋌