(nas) - Durch die Neugestaltung des Ban de Gasperich kommt es von morgen an am Autobahnkreuz Hesperingen auf der A3 zu diversen Änderungen. So werden die Ausfahrt 1 „Gasperich“, die vom Kreisverkehr Gluck in Richtung Rue Raiffeisen führt sowie die Zufahrten zum „Park & Ride Sud“ und in die Rue Raiffeisen komplett verschwinden. Künftig wird die Anbindung zum Kreisverkehr Gluck beziehungsweise in die Rue Raiffeisen über den Boulevard Kockelscheuer gewährleistet.



Die Neuerungen bringen zudem mit sich, dass die vom Bahnhofsviertel und vom „Rangwee“ in Howald kommenden Verkehrsteilnehmer, die sich in Richtung Gasperich begeben wollen, in Zukunft über den Kreisverkehr Gluck in Richtung Boulevard Kockelscheuer geleitet werden.

Wer vom „Park & Ride Sud“ in Richtung Gasperich will, muss fortan über die A3 in Richtung Kreisel Gluck und dann über den Boulevard Kockelscheuer fahren.