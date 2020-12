Die beiden Verdächtigen sollen mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld aufgehoben haben.

Kreditkartendiebstahl: Zwei Frauen gesucht

Die Polizei fahndet nach zwei Frauen, die in der Rue du Brill in Foetz Geld mit einer gestohlenen Kreditkarte aufgehoben haben sollen. Hinweise zur Identität oder den Aufenthaltsort der Verdächtigen sollen an das Polizeikommissariat Esch/Alzette unter der Rufnummer Telefonnummer 244 501 000 oder per E-Mail: Police.ESCH@police.etat.lu weitergegeben werden.



