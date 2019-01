Kreditkartendiebstahl: Nur ein Blick über die Schulter

25 Fälle von Kreditkartendiebstahl, vorrangig in hauptstädtischen Bars, werden vier Männern vorgeworfen, die sich nun vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten müssen. Sie sollen mehr als 33.000 Euro erbeutet haben.

„Es ist klar, dass die Dunkelziffer um vieles höher liegt“, unterstrich der leitende Ermittler am Mittwoch gleich mehrfach zum Prozessauftakt in einem Verfahren um eine Serie von Kreditkartendiebstählen. „Wir bringen aber nur jene 25 Fälle vor, in denen wir handfeste belastende Elemente gegen die vier Angeklagten haben.“

Den vier Männern algerischer Herkunft wird vorgeworfen, in den Jahren 2016 und 2017 zunächst nur in ein und derselben Bar in der hauptstädtischen Rue de la Loge Kunden beim Bezahlen an der Theke über die Schulter geblickt zu haben – mit dem Ziel den PIN-Code der Bank- oder Kreditkarte auszuspähen ...