Mit Fahndungsfotos soll zwei unehrlichen Zeitgenossen das Handwerk gelegt werden.

Kreditkartenbetrüger gesucht

Foto: Polizei

Die Polizei will mit Fahndungsfotos zwei unehrlichen Zeitgenossen das Handwerk legen. Im Klartext geht es darum, dass die beiden am 18. April an einem Geldautomaten in Colmar-Berg mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abhoben.

Etwas später benutzten sie dieselbe Karte in einem Outlet-Center in Messancy (B). Wer Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter liefern kann, soll sich wenn möglich bei der Polizei Ettelbrück unter der Telefonnummer 244 84 1000 melden.