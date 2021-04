Krebs war 2019 erstmals die häufigste Todesursache

Erstmals sind im Jahr 2019 mehr Menschen an einem Tumor verstorben als an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

(SC) - Im Jahr 2019 starben in Luxemburg 4120 Menschen - zwölf weniger als noch im Jahr 2018. Männer wurden laut einer Mitteilung der Santé vom Freitag im Schnitt 73 Jahre alt, während Frauen mit rund 81 Jahren starben. 40,1 Prozent der im Jahr 2019 verstorbenen Personen waren unter 85 Jahre alt.

Die Zahl der Toten lag im Jahr 2019 weit unter der Zahl, die das nationale Statistikamt Statec am 3. März für das Jahr 2020 nannte. Laut Statec belief sich die Zahl der Toten im Jahr 2020 auf 4649 - der einzige vergleichbare Wert wurde mit 4507 Todesfällen im Jahr 1976 verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr war 2020 ein Anstieg der Todesfälle um 8,5 Prozent zu beklagen. 10,8 Prozent der Todesfälle in dem Jahr standen laut Statec in Verbindung zu Covid-19.

2019 starben im Schnitt pro Tag rund elf Menschen, auf den Monat gesehen gab es rund 343 Todesfälle. Im Monat Dezember gab es mit 382 Fällen die meisten Toten zu beklagen, während die Todesrate im Monat Juni mit 303 Fällen am niedrigsten war. 93,5 Prozent der Verstorbenen erlagen einer Krankheit - nur 6,5 Prozent waren auf externe Ursachen zurückzuführen.

Zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen starben in Luxemburg im Jahr 2019 mehr Menschen an einer Krebserkrankung (1139) als an Herz-Muskel-Erkrankungen. Sie blieben damit auch in dem Jahr mit 55,2 Prozent die beiden häufigsten Todesursachen. Im Jahr 2009 lag der Anteil der Todesfälle durch Krebs- oder Kreislauferkrankungen allerdings mit 66 Prozent noch weitaus höher.

27,6 Prozent aller Todesfälle gingen im Jahr 2019 auf Tumore zurück. Bei den Männern war Lungenkrebs mit 131 Todesfällen die häufigste Krebsart mit tödlichem Verlauf. Bei den Frauen führte Brustkrebs mit 96 Todesfällen, gefolgt von Lungenkrebs mit 88 Todesfällen.

Die dritthäufigste Todesursache stellten mit 9,4 Prozent Erkrankungen der Atemwege dar. Mit 9,4 Prozent aller Todesursachen werden „externe Ursachen“, wie etwa Unfälle oder Suizide, an vierter Stelle der häufigsten Ursachen verzeichnet. Die Zahl der Stillgeburten lag im vorletzten Jahr bei 69.

