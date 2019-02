Das Tabu aufbrechen! Krebs ist längst eine Volkskrankheit!

Leitartikel Lokales 2 Min.

Krebs im Vorwärtsgang

Christophe LANGENBRINK Das Tabu aufbrechen! Krebs ist längst eine Volkskrankheit!

Krebs kann jeden treffen. Jeder kennt zumindest einen, der in seiner Familie oder in seinem Bekanntenkreis von dieser Krankheit betroffen ist. Er zählt zu den häufigsten Todesursachen in unserer Gesellschaft. Schon immer hat es ihn gegeben. Und dennoch ist Krebs das Geschwür unserer modernen Zeit.

Kaum ein Leiden wird mehr erforscht. Kaum ein Land, das nicht Solidaritätsaktionen durchführt. Auch hierzulande wird alljährlich der „Relais pour la Vie“ organisiert. Er dient dazu, die Erkrankung ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Seit 25 Jahren macht die Fondation Cancer genau das. Seit 2013 verfügt Luxemburg sogar über ein nationales Krebsregister. Und der heutige Weltkrebstag soll alle daran erinnern, dass die Krankheit nicht totzukriegen ist.

Das ist alles schön und gut! Doch dem Krebs ist das alles egal. Er ist trotz dieser Bemühungen weltweit auf dem Vormarsch. Allein 2018 starben laut der internationalen WHO-Agentur für Krebsforschung (IARC) 9,6 Millionen Menschen daran. Jede sechste Frau und jeder fünfte Mann wird zumindest einmal in seinem Leben davon betroffen. Allein in Luxemburg sind es jedes Jahr rund 3 000 neue Fälle. In Europa zählt die IARC mit über 20 Prozent den weltweit höchsten Anteil an Krebstoten. Und nun? Weiter aufklären, weiter sensibilisieren?

Das Gesundheitsministerium hat am Freitag ein Communiqué veröffentlicht, in dem es recht plakativ auf Prävention setzt. Da heißt es – vereinfacht ausgedrückt: nicht rauchen, mehr Bewegung, weniger Alkohol trinken, sich bewusst und vor allem gesund ernähren usw ... Wer das beherzigt, erhöht seine Chancen, Krebstumoren zu entkommen. Ja, Prävention ist wichtig, aber das ist mittlerweile den meisten bekannt. Dabei sind die Ursachen, an Krebs zu erkranken, vielfältig und weitaus komplexer. Jeder Krebs, jeder Krankheitsverlauf, jeder Patient ist anders. Und nicht jeder, der davon betroffen ist, trägt auch selbst die Schuld daran.

Umwelteinflüsse, Stress, Vererbung, Fehlfunktionen der Zellen sind nur einige Faktoren, die zu Genmutationen führen, aus denen Tumore entstehen können.

Zu einfach klingt da die gut gemeinte Präventionskampagne mit Gilles Muller. Immer die gleiche Leier, nur mit anderen Köpfen. Dabei wird außer Acht gelassen, was es bedeutet, wenn ein Patient mitgeteilt bekommt, dass ein bösartiger Tumor in seinem Körper wuchert.

Wer das erfährt, dessen Welt steht erst einmal Kopf (siehe Seite 16-17). Plötzlich überschattet eine lebensbedrohliche Erkrankung die Zukunft. Die Fixpunkte brechen weg. Ängste und Ungewissheit quälen. Welche Heilungschance gibt es? Welche Behandlungsmethode wählen? Wie geht es überhaupt weiter mit der Familie, im Beruf ... Das alles zeigt, dass schlussendlich ein Betroffener mit der Diagnose ganz alleine dasteht. Krebs ist und bleibt ein gesellschaftliches Tabu.

Viel zu oft schweigen Betroffene. Bloß keine Schwäche zeigen! Wer Krebs hat, wird mit anderen Augen gesehen, in manchen Fällen sogar ausgegrenzt.

Dabei ist Krebs längst eine Volkskrankheit. Abermillionen Menschen überleben und leben damit. Wer arbeiten kann und will, sollte als Krebskranker in den Arbeitsalltag integriert werden, statt weiter an den Rand gedrängt zu werden. Krebs darf kein Tabu sein. Er ist Teil unserer Gesellschaft. Darauf sollte man sich konzentrieren. Und nur so bekämpft man das Geschwür erfolgreich.