Kreativ mit bunten Steinen

Die kleinen Plastiksteine begeistern seit ihrer Erfindung Generationen von Kindern. In Bad Mondorf bauen Schüler mit Lego-Steinen und Elektrotechnik Roboter.

Dienstagnachmittag, 13.30 Uhr, in Bad Mondorf. Graue Wolken bedecken den Himmel, der moderne provisorische Modulbau der zur letzten Rentrée im Thermalort eröffneten Ecole internationale ist von dichtem Nebel umgeben. Eigentlich perfektes Wetter, um sich in einem beheizten Klassenraum aufzuhalten und zusammen mit anderen Schülern an Aktivitäten teilzunehmen. Der Lego-V3-Technik-Workshop bietet Gelegenheit dazu.



„Das ist ein Optionsfach, an dem die Schüler folglich freiwillig teilnehmen ...