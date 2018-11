Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen wurden am Sonntagabend in Bettemburg vier Menschen verletzt - zum Glück blieb es bei leichten Blessuren.

Krankenwagen in Unfall verwickelt

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen wurden am Sonntagabend in Bettemburg vier Menschen verletzt - zum Glück blieb es bei leichten Blessuren.

(TJ) - Es war nach 20 Uhr, als am Sonntagabend in der Rue de Mondorf in Bettemburg zwei Wagen - darunter eine Ambulanz - kollidierten.



Zwei Spaziergänger von Auto erfasst Am Samstagnachmittag wurden zwei Spaziergänger in der Nähe von Roder schwer verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist nicht überliefert, allerdings spricht die Zentrale der Rettungsdienste von vier Leichtverletzten, die von Sanitätern aus Düdelingen und Kayl erstversorgt und ins Krankenhaus gefahren wurden. Die Feuerwehr aus Bettemburg leitete die Rettungs- und Räumarbeiten.

Kurz nach 18.30 Uhr hatte es Zusammenstöße zwischen Autos in der Route d'Esch in der Hauptstadt und auf der A13 gegeben. Bei beiden Unfällen war jeweils eine Person leicht verwundet worden.