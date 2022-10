Mehr als 2.000 Rettungsfahrzeuge sind seit Kriegsbeginn zerstört worden. Die Asbl LUkraine hat deshalb eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

Ukraine-Krieg

Krankenwagen aus Charkiw vor Escher Rathaus geparkt

Franziska JÄGER Mehr als 2.000 Rettungsfahrzeuge sind seit Kriegsbeginn zerstört worden. Die Asbl LUkraine hat deshalb eine Spendenkampagne ins Leben gerufen - und eine beschossene Ambulanz in Esch aufgestellt.

Fassungslos stehen Escher Bürger in diesen Tagen vor den Einschusslöchern, die sich in den weißen Transporter gefressen haben. Die Windschutzscheibe gleicht einem Spinnennetz. Aber nicht Hunderte von Scheinschlägen haben den Rettungswagen beschädigt. Die Ambulanz hat in der Region um Charkiw um Leben gekämpft, jetzt ist sie selbst dem ukrainischen Krieg zum Opfer gefallen.

Die Heckscheiben fehlen, an ihrer Stelle hängen schwarze Plastikfolien und verhindern die Sicht ins Fahrzeuginnere. „Es ist der erste Rettungswagen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet, den wir bisher in Luxemburg aufgestellt haben“, sagt Inna Yaremenko, Vize-Präsidentin der Vereinigung für Ukrainer, LUkraine Asbl.

5 Aus dem ukrainischen Charkiw nach Esch: Der zerstörte Krankenwagen wird noch einen Monat auf dem Rathausplatz stehen bleiben. Foto: Anouk Antony

Seit Donnerstag steht die Ambulanz auf dem Escher Gemeindevorplatz und soll den Menschen in Europa „den Krieg vor Augen führen“, so Yaremenko. „Durch die Aktion wollen wir zeigen, was der Krieg in der Ukraine jeden Tag anrichtet.“ So gehe es auch um ein Zeichen gegen das Vergessen.

Die ukrainischen Rettungskräfte haben seit Kriegsbeginn zahlreiche Rettungswagen verloren. „Mehr als 2.000 Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge sind zerstört worden“, so Yaremenko. In der vergangenen Woche hat die Asbl die Spendenkampagne „Ukraine is calling“ vorgestellt. 112 Ambulanzen wolle man finanzieren und in die Ukraine schicken.

Escher weinen bei der Einweihung

„Ich habe am Samstag bei der offiziellen Einweihung des Krankenwagens in Esch viele Menschen getroffen, die sich schockiert gezeigt haben“, erzählt Yaremenko. „Einige Menschen haben geweint. Der Krieg ist hier angekommen.“

Auch eine Delegation der ukrainischen Stadt Stryj wohnte der Einweihung in Esch bei. Vergangenen Freitag haben die Bürgermeister der beiden Orte eine Städtepartnerschaft unterschrieben.



Bis zum Start des Weihnachtsmarktes soll der Rettungswagen noch in Esch stehen, mit einem Zwischenstopp in Belval. In der kommenden Woche dann soll eine weitere Ambulanz vor die Philharmonie in der Hauptstadt gestellt werden, bevor es zur EU-Kommission nach Brüssel geht.



