Krankenschwester nach Tod mehrerer Babys in England festgenommen

Nach dem Tod mehrerer Babys in einer Klinik in Chester im Nordwesten Englands ist eine 29 Jahre alte Krankenschwester festgenommen worden.

(dpa) - Der jungen Frau wird vorgeworfen, mindestens acht Neugeborene umgebracht zu haben, wie britische Medien am Montag unter Berufung auf die Polizei berichteten. In neun weiteren Fällen werde ihr versuchter Mord von Neugeborenen zur Last gelegt.

Die Ermittlungen gegen die Krankenschwester, die auf der Neugeborenen-Station Countess of Chester-Hospital im Südwesten Englands arbeitete, waren nach einem auffälligen Anstieg von Todesfällen unter Babys zwischen den Jahren 2015 und 2016 eingeleitet worden.



Bei der Untersuchung geht es um 17 Todesfälle und 16 nicht-tödliche Kollapse von Neugeborenen. Die Krankenschwester kooperiere mit den Ermittlern, teilte die Polizei mit. Über ein mögliches Motiv wurden keine Angaben gemacht.



Die Krankenschwester wurde bereits im Juli 2018 wegen Mordes an acht Neugeborenen und versuchten Mordes an sechs Babys verhaftet. Sie kam jedoch auf Kaution frei.



Nun ist die 29-Jährige erneut verhaftet worden, unter dem Vorwurf, versucht zu haben, drei weitere Säuglinge umzubringen. Dies berichteten die BBC und der Guardian am Montag.



Der Fall erinnert an einen kürzlich in Oldenburg verhandelten Prozess, bei dem ein Krankenpfleger des Mordes an 85 Patienten schuldig gesprochen worden ist. Ursprünglich war wegen 100-fachen Mordes angeklagt. Der frühere Krankenpfleger hatte seine Patienten absichtlich in lebensgefährliche Situationen gebracht, um bei der anschließenden Reanimation vor Kollegen zu glänzen.