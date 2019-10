Die Wartezeiten für eine IRM-Untersuchung dürften in der Südregion schon bald sinken. Das Krankenhaus in Esch/Alzette hat nämlich ein neues Gerät erhalten.

Krankenhaus in Esch/Alzette erhält zweites IRM-Gerät

(rsd) - Man hatte das grobe Geschütz aufgefahren. Dabei war es eigentlich Millimeterarbeit. Für Aufsehen und staunende Zuschauer sorgte am Samstagvormittag eine Aktion beim Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch/Alzette. Mit einem Kran wurde ein fünf Tonnen schwerer Magnet über den Altbau des Klinikums gehievt und in das Innere des Krankenhauses gebracht.

Der Magnet ist Teil eines neuen Magnetresonanztomografen (MRT), in Luxemburg wohl besser bekannt unter der französischen Abkürzung IRM. Das Teil hat eine Leistung von 1,5 Tesla. In dieser Einheit wird die Kraft des Magnetfelds angegeben.

Ausbau auf vier Standorten

Mit der neuen Anlage in der Südregion mehr IRM-Untersuchungen durchgeführt werden können. Sie hat gegenüber der Röntgenuntersuchung den Vorteil, dass sie nicht mit einer Strahlung verbunden ist. Für die Südregion ist das Gerät die dritte Anlage dieser Art. In Esch/Alzette und in Niederkorn stehen bereits zwei Tomografen zur Verfügung.



Das Teilstück wiegt etwa fünf Tonnen. Foto: Raymond Schmit

Das IRM-Angebot wird derzeit landesweit ausgebaut. Seit dem Sommer ist bereits ein neues Gerät im Hôpital Robert Schuman in Kirchberg in Betrieb. Neben dem CHEM sollen auch das Centre hospitalier in Luxemburg-Stadt und in das Centre hospitalier du nord in Ettelbrück jeweils einen Tomografen bekommen.

Ziel der Modernisierung ist es, die Zahl der Untersuchungen zu steigern und damit die Wartezeiten für die Patienten zu verkürzen. In der Südregion werden zurzeit 228 Untersuchungen am Tag und 18.160 im Jahr durchgeführt. Diese Zahl könnte in Zukunft deutlich nach oben zeigen. Dazu sollen auch neue Öffnungszeiten eingeführt werden. Untersuchungen sind derzeit von 7 bis 21 Uhr möglich. Geht es den Vorstellungen der Verantwortlichen nach, dann wird die Abteilung ab dem 1. Dezember von 6 bis 22 Uhr geöffnet haben.

Angeliefert wurde der fünf Tonnen schwere Magnet aus Paris. Er wurde von einer amerikanischen Firma hergestellt.



Genaue Berechnungen im Vorfeld.

Die Lieferung des neuen IRM-Gerätes in Esch/ Alzette wurde bis ins letzte Detail geplant. Das Kunststück bestand daraus, den Koloss am Haken über den Altbau des Klinikums zu befördern, ohne dabei Menschen und Gebäude zu gefährden. Dafür waren im Vorfeld genaue Berechnungen angestellt worden.

Zielort war ein Container in einem früheren Binnenhof zwischen den einzelnen Gebäudeteilen des Krankenhauses. Der war ab Mai gebaut worden, um die neue MRT-Abteilung aufzunehmen. Befördert wurde das Herzstück der zukünftigen Anlage durch eine Dachluke. Dazu musste eine Glaskuppel entfernt werden.

Das nicht alltägliche Unternehmen verlief problemlos, auch wenn der Zeitplan etwas durcheinanderkam. Zwei Stunden später als ursprünglich geplant schwebte der Magnet über seinem Bestimmungsort ein.

Die Verantwortlichen hatten im Vorfeld auch einen Plan B ausgearbeitet. In diesem Szenario war vorgesehen, den fünf Tonnen schweren Koloss nicht über Flure, sondern am Haken über Krankenhauszimmer schweben zu lassen. Dazu hätten Patienten vorübergehend verlegt werden müssen. Auf diese Vorgehensweise brauchte aber nicht zurückgegriffen zu werden, auch wenn sie zeitweise in Erwägung gezogen worden war.