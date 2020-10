In und um die Spitäler in Luxemburg wird sich intensiv auf eine weitere Zunahme von Corona-Fällen vorbereitet. Interne Infektionscluster erschweren die Planung.

Krankenhäuser treffen Vorkehrungen

In und um die Spitäler in Luxemburg wird sich intensiv auf eine weitere Zunahme von Corona-Fällen vorbereitet. Interne Infektionscluster erschweren die Planung.

(str) - Sie sind das Rückgrat im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Luxemburgs Krankenhäuser. Doch auch deren Organisation wird durch die steigenden Fallzahlen empfindlich gestört. Das bestätigten auch Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Freitag im Pressebriefing. Zuvor hatten mehrere Krankenhäuser Meldungen zu Infektionsclustern bestätigt.



So hatte der Centre hospitalier Emile Mayrisch gemeldet, dass 21 Patienten und 13 Beschäftigte der Klinik in Niederkorn positiv getestet wurden. Die betroffenen Patienten wurden in die Covid-Abteilung des Escher Krankenhauses verlegt. 58 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen wurden präventiv in Quarantäne gesetzt.

Auch im hauptstädtischen Centre hospitalier de Luxembourg sind 30 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 60 weitere wurden vorsorglich in Quarantäne versetzt.

Armee richtet Empfangszelte auf

Vor der Empfangshalle für Krankenwagen hat der Centre hospitalier du Nord in Ettelbrück bereits am Donnerstag mit Unterstützung der Armee Großraumzelte errichtet. Diese ersetzen wie bereits bei der ersten Welle die Empfangsstruktur für Covid-Patienten und Verdachtsfälle.

In Ettelbrück wurde bereits am Donnerstag mit dem Aufbau einer Zeltstruktur begonnen. Foto: Centre hospitalier du Nord

Das soll es ermöglichen, alle Patienten bestmöglich zu betreuen und eine grösstmögliche Sicherheit durch getrennte Behandlungswege zu gewähren, teilt das Krankenhaus mit.

Polikliniken werden umorganisiert

Aus Sicherheitsgründen müssen die Termine für die Poliklinik, die Röntgen- und die Endoskopieabteilung in Ettelbrück im Voraus über Tel. 8166-8166 oder via www.chdn.lu vereinbart werden.

Der Centre hospitalier Emile Mayrisch hat die Poliklinik in Niederkorn von Freitagabend an geschlossen. Jene in Esch/Alzette bleibt rund um die Uhr zugänglich. Aber auch hier wird auf eine strikte Trennung zwischen Covid- und Nicht-Covid-Patienten geachtet.



Auch in Kirchberg hat die Armee gestern erneut Zelte im Eingangsbereich aufgestellt – auch diese erfüllen den Zweck, den Patientenfluss sicherer handhaben zu können.

Stufe 3 im Visier

Falls die Zahl der positiven Fälle und auch der Krankenhausaufenthalte weiter steigt, wird möglicherweise in den kommenden Tagen die Stufe 3 des Krankenhausplans ausgelöst. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren.



Diese Pläne sehen unter anderem weitreichende Einschränkungen bei nicht dringenden Behandlungen von Patienten vor – um die Kräfte für die Versorgung von kritischen Corona-Patienten zu bündeln, so wie es bereits im Frühjahr bei der ersten Covid-Welle der Fall war.

