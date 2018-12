Krank durch Glyphosat

Ein Urteil des Sozialgerichtes könnte weitreichende Folgen haben. Ein Gärtner soll durch den beruflichen Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln an Krebs erkrankt sein.

„Die Fugen zwischen den Steinplatten in der Avenue Kennedy und am Boulevard Adenauer sollten sauber sein, kein Gras, kein Kraut. Wir füllten also den Spritzwagen mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup und legten ohne Schutzmaske los. So ging das Woche für Woche, an insgesamt 30 Tagen im Jahr bis zum Jahr 2006. Nachts mussten wir stundenlang sämtliche Bäume großflächig mit Pestiziden und Fungiziden behandeln. Eine funktionierende Schutzmaske hatten wir nicht, den Sprühnebel atmeten wir ein.“



Als der heute 53-jährige Landschaftsgärtner, der seinen Beruf 30 Jahre lang ausübte, und zu der Zeit beim Fonds du Kirchberg angestellt war, 2013 an Krebs erkrankte, wollte er die Anerkennung als Berufskrankheit ...