Am Dienstag klettern die Preise an den Zapfsäulen wieder leicht. Dieselfahrer kommen bei der aktuellen Preissteigerung am günstigsten weg.

Diesel bleibt günstig

Kraftstoffpreise ziehen wieder leicht an

(dme) - Am Dienstag steigen die Preise wieder für alle Kraftstoffsorten. Den größten Sprung legt dabei Super 95 hin, wofür die Kunden an der Zapfsäule 2,4 Cent mehr pro Liter auf den Tisch legen müssen (1,823 Euro pro Liter). Der Super 98-Preis steigt um 1,4 Cent auf 2,077 Euro, Dieselfahrer kommen am günstigsten weg und bezahlen lediglich 0,3 Cent mehr für den Liter (1,849 Euro).

Sowohl 10ppm-, als auch 50ppm-Heizöl klettern um jeweils 0,1 Cent (1,322 Euro pro Liter; 1,296 Euro pro Liter).















