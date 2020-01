Neben Benzin und Diesel werden auch Erdgas und Heizöl ab Dienstag teurer.

Kraftstoffpreise: Benzin wird 5 Cent teurer, Diesel 7 Cent

(SC) - Ab dem 7. Januar werden Benzin und Diesel in Luxemburg um einiges teurer. Für den Liter 98er Benzin wird man ab Dienstag 1,356 Euro zahlen müssen, knapp über fünf Cent mehr als noch am Montag.

Der Dieselpreis steigt noch stärker an: Hier wird man am Dienstag fast sieben Cent mehr zahlen müssen, als noch am Vortag. Der neue Literpreis liegt bei 1,202 Euro.

Auch Erdgas und Heizöl werden teurer. Erdgas kostet ab Dienstag 0,841 pro Kilo, ein plus von fast fünf Cent. Heizölpreise (10 ppm) steigen um knapp über einen Cent auf 0,663 Euro.