Kräftige Verteuerung beim Benzin

Bis zu 8,2 Cent müssen ab Donnerstag zusätzlich bezahlt werden. Diesel verbilligt sich ganz leicht.

(TJ) - Ab Mitternacht gelten neue Spritpreise. Am stärksten betroffen sind diesmal die Fahrer eines Benziners. Der Liter 95er-Benzin steigt um 8,2 Cent auf 1,716 Euro je Liter. Der Liter 98er-Superbenzin geht um 4,2 Cent auf 1,924 Euro nach oben.

Dieselfahrer bekommen ihren Treibstoff ab Donnerstag einen halben Cent günstiger. Der Liter Selbstzünder-Kraftstoff liegt demnach ab Mitternacht bei 1,895 Euro.

Am Donnerstag endet bekanntlich der Tankrabatt in Luxemburg. Demnach werden wieder 7,5 Cent mehr an den Staat abgeführt. Nachlassende Rohölpreise haben diese Verteuerung (etwa beim Diesel) wohl vorerst abgefedert.

Das schwefelarme Heizöl verbilligt sich um 5,7 Cent und wird fortan für 1,310 Euro frei Haus geliefert. Damit ist die schwefelarme Sorte erstmals deutlich günstiger als die 50ppm-Variante (1,383 Euro/Liter).





