Lokales 4 Min.

Krach wegen Kaméidi

Marc HOSCHEID Bei Fällen von Ruhestörung kann man sich in Gemeinden wie Differdingen oder Esch/Alzette nicht nur an die Polizei, sondern auch an die agents municipaux wenden. In der Hauptstadt allerdings nicht.

Es gibt nichts Schöneres als an einem sich dem Ende zuneigenden Sommertag noch einige gemütliche Stunden im Garten zu verbringen, im Idealfall im Beisein einiger guter Freunde und kühler Getränke. Zumindest, wenn man auf der richtigen Seite des Gartenzauns wohnt.

Was für den einen ein gemütliches Beisammensein ist, raubt dem anderen nämlich möglicherweise zeitgleich den so dringend benötigten Schlaf ...