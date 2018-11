In einem sozialen Netzwerk hatte er sich abwertend über dunkelhäutiger Menschen geäußert. Deshalb stand ein 69-jähriger Mann nun vor Gericht.

Kostspieliger Facebook-Post

(SH) - Wer etwas ins Internet stellt, ist für den Inhalt verantwortlich. Auch Facebook ist kein rechtsfreier Raum. Dass man mit Folgen rechnen muss, wenn man durch seine Posts in dem sozialen Netzwerk andere Menschen beleidigt, diskriminiert oder zum Hass aufruft, erfuhr dieser Tag ein 69-jähriger Mann. Er musste sich wegen einer Veröffentlichung vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte hatte am 31. Juli vergangenen Jahres ein Foto von einem dunkelhäutigen Mann gepostet, der an einem Baum erhängt wurde. Dazu gab er einen Kommentar ab, der als abwertend gegenüber dunkelhäutigen Menschen gewertet wurde.

Konto gesperrt

Ein Nutzer meldete der BeeSecure-Stopline diese Veröffentlichung. Die Ermittlungen ergaben, dass es nicht zum ersten Mal war, dass der Nutzer gegen die Facebook-Richtlinien verstoßen hatte. Sein eigentliches Konto war nämlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gesperrt worden, worauf er sich unter einem anderen Namen bei dem sozialen Netzwerk anmeldete.

„Der Mann hatte bereits Nachrichten bekommen, in denen ihm mitgeteilt wurde, dass seine Art und Weise sich auszudrücken nicht in Ordnung ist“, erklärte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Durch seinen Post, den er vorsätzlich veröffentlicht hatte, habe der 69-Jährige eine Reaktion von Hass provozieren wollen. In ihren Augen sei nicht eine Haftstrafe, sondern eine konsequente Geldbuße angemessen. Dies entspreche nämlich einem Strafmaß, das der Rentner verstehen würde. Er habe sich in der Vergangenheit nämlich bereits in ähnlichen Fällen über solche Strafen aufgeregt.

Das Urteil ergeht am 6. Dezember.