Nicht selten haben Ortschaften in Luxemburg je nach Sprache unterschiedliche Namen - was nicht selten für Verwirrung sorgt. Eine neue Karte soll Abhilfe schaffen.

Kostenlose Landkarte: Luxemburg kennenlernen

Nicht jeder kennt Luxemburg aus seiner Westentasche. So mag so mancher einer zwar wissen, wo etwa das Ösling oder das Gutland sind oder, wo sich die einzelnen Kantone und die größten Ortschaften des Landes befinden. Wenn aber Ortschaften sowohl einen luxemburgischen und deutschen als auch französischen Namen haben, kommen mitunter Zweifel ab. So wird etwa aus Ëlwen je nach Sprache Ulflingen und Troisvierges, die Ortschaft Fels heisst auf luxemburgisch Fiels, wird aber im Französischen zu Larochette.



Um vor allem Kindern und Jugendlichen zu erleichtern, den offiziellen Namen einer Ortschaft mit dem Luxemburger Namen in Verbindung zu bringen, hat das Bildungsministerium nun eine Landkarte mit den Namen sämtlicher Dörfer und Städte sowie Flüssen in zwei Sprachen veröffentlicht. In der ersten Phase wurde die Karte allen Grundschulen und Lyzeen des Landes zur Verfüng gestellt.

Doch auch Erwachsene können anhand dieser Landkarte noch einiges dazulernen. Interessierte können deshalb ein kostenloses Exemplar im A2-Format beim Ministerium bestellen. Das Bestellformular ist online zugänglich.



Die Karte kann kostenlos beim Bildungsministerium beantragt werden. Foto: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Die luxemburgischen Ortsnamen wurden vom Conseil fir d’Lëtzebuerger Sprooch (Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, CPLL) definiert. Auf deren Internetseite ist zudem eine Liste der geläufigen Ortsnamen, wie sie auf der Karte veröffentlicht wurden, und, wie sie möglicherweise in den Dörfern selbst genutzt werden.