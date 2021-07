Bei der kostenlosen Präventivaktion der Polizei für Wohnmobile und Wohnwagen am Freitag wurden mehr als 40 Fahrzeuge begutachtet.

Kostenlose Beratung

Knapp 40 Wohnmobile bei Polizeiaktion kontrolliert

(jwi) - Am vergangenen Freitag organisierte eine Einheit der Verkehrspolizei in Bartringen eine Präventivaktion, bei dem die Besitzer von Wohnwagen oder Wohnmobilen kostenlos vor der Abreise in den Urlaub ihre Fahrzeuge wiegen und kontrollieren lassen konnten.

Insgesamt wurden bei dieser Aktion 39 Wohnmobile und sieben Wohnwagen kontrolliert. In zehn Fällen waren die Fahrzeuge überladen, so die Polizei am Mittwoch.

Ziel dieser Aktion sei es gewesen, Unfälle zu verhindern, die durch überladene Wohnmobile oder Wohnwagen verursacht werden. Denn kommen Passagiere, Ausrüstung, Lebensmittel und andere Gegenstände hinzu, kann das maximal zulässige Gewicht schnell überschritten werden.

Zudem seien die Ladungen oft nicht richtig gesichert, heißt es. Das sei nicht nur eine Gefahr für die Verkehrssicherheit, sondern könnte auch zu ungewollten Überraschungen bei Verkehrskontrollen führen. Zudem wurden Reifen, Fahrzeugpapiere und die verschiedenen Führerscheinklassen kontrolliert.

