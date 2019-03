Kordel bei Trier: Sprengstoff und Waffen bei mutmaßlichem Reichsbürger sichergestellt

Igeler Bombenbauer: Sprengstoff auch in Grevenmacher

Nach dem Sprengstofffund in Igel wurde Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen erlassen. Zudem wurde ein weiterer Mann festgenommen. In seiner Wohnung in Grevenmacher wurden Sprengstoff sowie 1.000 Meter Zündschnur gefunden.