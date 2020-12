Kopstal wächst. In Zukunft soll die Gemeinde 6.000 Einwohner zählen. Was sich in ihrem Haushaltsentwurf für 2021 widerspiegelt.

Kopstal steht vor Mammutaufgaben

Charlot KUHN

Die Gemeinde Kopstal steht mit einem voraussichtlichen Einwohnerzuwachs auf bis 6.000 Personen im Jahr 2035 vor Mammutaufgaben. Bürgermeister Thierry Schuman (CSV) ist überzeugt, dass die Gemeinde dafür finanziell gerüstet ist. In der jüngsten Sitzung präsentierte er dem Gemeinderat als eine seiner ersten offiziellen Amtshandlungen den Haushaltsentwurf 2021 mit einem Umfang von knapp 26 Millionen Euro. Vier zentrale Aussagen bilden die Basis der sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch und sozial nachhaltigen Finanzplanung ...