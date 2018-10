Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Mittwoch auf der Bahnstrecke bei Konz (D) gefunden wurde, soll am Sonntag entschärft werden. Für die Dauer der Arbeiten müssen rund 6.000 Menschen ihre Wohnung verlassen, auch der Bahnverkehr nach Luxemburg ist betroffen.

Konzer Bombe wird am Sonntag entschärft

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Mittwoch auf der Bahnstrecke bei Konz (D) gefunden wurde, soll am Sonntag entschärft werden. Für die Dauer der Arbeiten müssen rund 6.000 Menschen ihre Wohnung verlassen, auch der Bahnverkehr nach Luxemburg ist betroffen.

(ots) - Bei Bauarbeiten wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr am Stellwerk Konz Mitte, Alte Straße eine 500 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden (Typ: USA G.P 1000 LB). Von der Bombe geht keine unmittelbare Gefahr aus, sie wird bis zu ihrer Entschärfung von der Bundespolizei bewacht. Die Bahnstrecke 3122 Richtung Perl bleibt bis zur Entschärfung allerdings weiterhin gesperrt.



Die Entschärfung des Blindgängers ist für Sonntag, 28. Oktober, geplant. Alle Bewohner in einem Umkreis von 1.000 Metern um den Fundort müssen ihre Häuser und Wohnungen am Sonntag bis spätestens 11:00 Uhr verlassen. Die Stadt Konz geht nach einem Abgleich mit dem Melderegister von circa 6.600 Personen aus. Alle Betroffenen werden über die Medien und über Flugblätter informiert.

Konz: Fliegerbombe stört Bahnverkehr Eine 500 Kilo schwere Fliegerbombe wurde bei Gleisbauarbeiten in Konz entdeckt. Der Bahnverkehr zwischen Trier und Perl ist eingeschränkt, die Strecke nach Wasserbillig bleibt offen. Entschärft werden soll nicht vor Freitag.

Der Kampfmittelräumdienst fängt mit der Entschärfung an, sobald er von den Einsatzkräften die Meldung erhält, dass die betroffene Zone evakuiert ist. Dies wird voraussichtlich gegen 13 Uhr sein. Die Experten können noch nichts über die Dauer der Entschärfung sagen. Sobald der Kampfmittelräumdienst Entwarnung gibt, können die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Geplante Veranstaltungen (wie z.B. Messen) im Zeitraum von 9 Uhr bis zur Entwarnung im gesperrten Bereich können nicht stattfinden.

Notunterkünfte eingerichtet

Die Verwaltung appelliert an alle betroffenen Bewohner, die die Möglichkeit haben, für diese Zeit bei Freunden oder Verwandten unterzukommen, diese Möglichkeit zu nutzen. Für Personen, bei denen diese Möglichkeit nicht besteht, wird die Stadt Konz am Schulzentrum Konz in der Fest- und Sporthalle des Gymnasiums eine Notunterkunft einrichten. Diese Notunterkunft wird am Sonntagmorgen ab 9 Uhr geöffnet sein. Am Schulzentrum stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Zusätzlich wird ein Buspendelverkehr aus der Innenstadt zum Schulzentrum für Sonntagmorgen eingerichtet.

Der Individualverkehr wird gebeten, den Bereich Konz großräumig zu umfahren und den Umleitungsbeschilderungen zu folgen.

Die Bahnstrecken 3140 Richtung Wasserbillig und 3230 Richtung Saarbrücken sind für die Dauer der Entschärfung gesperrt.