"Konviktsgaart": Renovierungen für mehr Komfort

Der "Konviktsgaart" gehört zum festen Bestandteil der Hauptstadt: Von September an werden über die Hälfte der 110 Wohnungen renoviert.

Der „Konviktsgaart“ in der Avenue Marie-Thérèse ist seit fast 30 Jahren fester Bestandteil der Hauptstadt. In diesem Herbst beginnen im Seniorenwohnheim an mehr als der Hälfte der 110 Wohneinheiten umfangreiche Renovierungsarbeiten.

Die Baumaßnahmen sind im Lastenheft zwischen dem Betreiber Sodexo Seniors und dem Besitzer des Gebäudes, der Stadt Luxemburg, vorgesehen ...