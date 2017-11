(dho) - Das internationale Polizeiabkommen benannt nach dem niederländischen Grenzort „Hazeldonk“, soll helfen den internationalen Drogenschmuggel zu bekämpfen. In diesem Kontext fand in der Nacht auf Samstag auf der „Aire de Capellen“ eine Kontrolle statt, an der 50 Polizisten und Zollbeamte aus Luxemburg teilnahmen.

50 Fahrzeuge und 105 Personen wurden von den Beamten kontrolliert. Vier davon trugen Drogen bei sich. Insgesamt wurden 18,4 Gramm Marihuana, 15 Gramm Pilze, eine geringe Menge Haschisch und einige Joints beschlagnahmt. Eine Person hatte falsche Angaben zu ihrer Identität gemacht, zwei Personen hatten ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gelenkt.



Alkoholkontrollen am Wochenende



Doch nicht nur an der „Aire de Capellen“ gab es am Wochenende einen Großeinsatz. In mehreren Ortschaften hatte die Staatsanwaltschaft Alkoholkontrollen angeordnet. 495 Autofahrer mussten sich einem Atemlufttest unterziehen. In der Nacht auf Samstag war dies in Mertzig, Vichten und Schieren. In der Nacht auf Sonntag in Düdelingen, Rümelingen und in der Hauptstadt.



Bei 29 Personen war der Atemlufttest positiv, da der zulässige Höchstwert von 0,5 Promille überschritten worden war. Die Führerscheine von elf Personen wurden eingezogen. 18 Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet oder erhielten eine Geldbuße.