Die Beweisaufnahme bei den Kontrollen von besonders lärmenden und oftmals manipulierten Auspuffanlage bereitet der Polizei Schwierigkeiten.

Kontrolle bereitet Probleme

Lärm, dem die Polizei nicht nachkommt

Die Beweisaufnahme bei den Kontrollen von besonders lärmenden und oftmals manipulierten Auspuffanlage bereitet der Polizei Schwierigkeiten.

(str) - Eine Beweisaufnahme mit einer vor Gericht verwertbaren Messung des Geräuschpegels von Fahrzeugen – insbesondere durch manipulierte Auspuffanlagen – bereitet der Polizei im Alltag Schwierigkeiten. Auch, weil bereits homologierte und normgerechte Fahrzeuge sehr viel Lärm verursachen können.

Um dennoch gegen dieses stark zunehmende Phänomen vorgehen zu können, setzt die Polizei auf Schwerpunktkontrollen, bei denen unter anderem die Konformität verschiedener Bauteile überprüft wird. Dafür werden speziell ausgebildete Beamte eingesetzt, die über das erforderliche Knowhow auf technischer Ebene verfügen. Denn Auspuffanlagen, die von Außen konform aussehen, könnten dennoch manipuliert sein, so Polizeiminister Henri Kox (Déi Gréng) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von André Bauler (DP).

Die Anschaffung von neuen Messgeräten sei derzeit nicht geplant, dafür aber die Aufstockung der Verkehrspolizei und die Vermittlung der erforderlichen Kompetenzen an die Beamten.

In diesem Jahr wurden in diesem Kontext bislang 93 Bußgeldbescheide ausgestellt. In 78 der Fälle entsprach die Auspuffanlage nicht den Normen. 2020 waren insgesamt 253 Verstöße geahndet worden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.