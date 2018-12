Nach dem ersten Nachweis seit 124 Jahren 2017 im Raum Garnich gibt es weitere Hinweise auf die Präsenz des Wolfes.

Konkreter Hinweis auf Wolf

Jacques GANSER

Im Raum Koerich-Simmern gingen die Mitarbeiter der Naturverwaltung am vergangenen Sonntag einem konkreten Hinweis auf die Anwesenheit eines Wolfs nach. In einem Waldgebiet wurde eine 400 Meter lange Spur entdeckt, welche einem Wolf zugeordnet werden könnte. Da auch Urinspuren gefunden wurden, kann mit Hilfe einer DNA-Analyse festgestellt werden, ob es sich in der Tat um einen Wolf handelt. Mit den Resultaten ist in einigen Wochen zu rechnen.



Im Juli 2017 hatte die Naturverwaltung im Raum Garnich erstmals seit 124 Jahren einen Wolfsnachweis für Luxemburg erbracht, und im Februar 2018 einen solchen im Raum Fouhren. Wölfe meiden in der Regel den direkten Kontakt zum Menschen. Begegnungen zwischen Mensch und Wolf sind daher äußerst selten, aber nicht unmöglich. In der Regel ziehen sich Wölfe zurück, sobald sie einen Menschen bemerken, können aber durchaus auch neugierig sein und den Menschen vor dem Rückzug erst einmal genauer mustern. In der Broschüre „Wölfe in Luxemburg?“ findet man neben vielen anderen Informationen über den Wolf auch Verhaltensregeln, die man im Falle einer Begegnung mit dem Wolf einhalten sollte.

Alle Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen sollten umgehend der Naturverwaltung gemeldet werden: wolf@anf.etat.lu