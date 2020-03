Konfetti im Regen bei Schifflinger Kavalkade

Das Wetter hatte es am Sonntag nicht gut mit den Besuchern der Schifflinger Kavalkade gemeint. Der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. Sehen Sie hier unsere Bilder.

Das Wetter hatte es am Sonntag nicht gut mit den Besuchern der Schifflinger Kavalkade gemeint. Der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch. Sehen Sie hier unsere Bilder.

(na) - Pech mit dem Wetter hatten die Narren die am Sonntag an der Schifflinger Kavalkade teilgenommen haben. Pünktlich um 15 Uhr, als der Umzug sich so langsam in Bewegung setzte, fing es mit dem Regnen an. Das schlechte Wetter sollte bis zum Ende der Kavalkade andauern. Entsprechend waren weniger Zuschauer am Straßenrand, als in den Vorjahren.

Doch die, die den Regen getrotzt hatten, genossen es sichtlich. Auch manches Kind war mehr als zufrieden, gab es dieses Mal viel weniger Konkurrenz beim Süßigkeiten einsammeln. Immerhin hatten die Organisatoren, die Vereinigung Folklorama, im Vorfeld 1,2 Tonnen Süßigkeiten und 5.000 Tüten Popcorn bereitgestellt.

Demnach gingen manche Kinder zwar gut durchnässt, dafür aber mit besonders gut gefüllten Taschen nach Hause.