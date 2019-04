Kommunale Referenden: Bürger bislang 19 Mal gefragt

Mit ihnen können die Gemeinderäte den Puls der Bevölkerung fühlen: Die Kommunalräte greifen hierzulande aber nur selten auf Volksentscheide zurück.

Süden oder Zentrum? Das ist die Frage, die derzeit zwei Gemeinden bewegt. Die Einwohner von Kopstal wissen bereits, was sie wollen – nämlich den Wechsel in den Wahlbezirk Zentrum. Die Bürger von Leudelingen müssen ihre Entscheidung allerdings noch treffen. Am 26. Mai, am Tag der Europawahlen, werden sie ihre Meinung kundtun – im Zuge eines Referendums.



Denn hierzulande können solche Fragen nicht nur auf nationaler Ebene – wie zuletzt 2015 –, sondern auch auf kommunalem Niveau stattfinden ...