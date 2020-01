Kommentar: Esch macht's möglich

Welcher Escher ist nicht stolz, ein Escher zu sein? Viele Projekte stehen in Esch/Alzette in den Startlöschern.

„#eschbougéiert“ ist immer wieder in „Posts“ in den sozialen Netzwerken zu lesen. Und ja, das tut es. In der 36 000-Einwohner-Kommune bewegt sich so einiges. „Endlich“, sagen viele. Dabei sollte es heißen: „Jetzt erst recht.“ Denn im Grunde genommen war Esch schon immer eine fortschrittliche Stadt, die es nicht verpasste, stets neue Impulse zu setzen und an Attraktivität für Menschen zu gewinnen. Sie ist jung, dynamisch, vielfältig und multikulturell. Ein Ort der Gegensätze und Gemeinschaft.



Die Gemeinde umfasst einen Tierpark, ein Ökodorf, ein Resistenzmuseum, ein großes Stadttheater, die Rockhal, geschichtsträchtige Industriebauten und eine Universität ...