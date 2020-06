Kommentar: Chance für Verkehrswende verpasst

Der Trend zum Fahrrad ist in Luxemburg enorm angewachsen. Doch zu viele Gemeinden treten noch auf die Bremse.

So langsam steigt der Verkehrsfluss auf den luxemburgischen Straßen wieder auf Normalniveau. Wer gehofft hatte, Pop-up-Fahrradwege und Bike-Boulevards würden ähnlich wie in anderen europäischen Hauptstädten sprießen, sah sich enttäuscht. Insbesondere in der Hauptstadt schienen die politisch Verantwortlichen ganz nach Art der Vogel-Strauß-Politik den Kopf ganz tief in den luxemburgischen Sandstein gesteckt zu haben.

Während man also dort einfach abwartet und hofft, dass der Trend irgendwann wieder vorbeigehen möge und die SUVs ihren Weg wieder in die Parkhäuser finden, wissen die Fahrradhändler nicht mehr wohin mit der ganzen Nachfrage ...