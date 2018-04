Bei einer Kollision nach einer Verfolgungsjagd auf der N7 zwischen Heinerscheid und Weiswampach ist in der Nacht zu Samstag ein Polizist verstorben.

Kollision nach Verfolgungsjagd: Polizist verstorben

Sophie Hermes

Tödlicher Unfall am Samstag gegen 2 Uhr auf der N7 in Höhe von Lausdorn: Bei einer Kollision zwischen zwei Polizeiwagen ist ein Beamter verstorben.

Zwei Streifenwagen hatten im Eildienst die Verfolgung eines Wagens aufgenommen, der sich einer Verkehrskontrolle in Weiswampach entzogen hatte. In Höhe von Lausdorn kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Wagen. Dabei wurden zwei Beamte lebensgefährlich verletzt. Ein Polizist erlag seinen schweren Verwundungen noch an der Unfallstelle. Eine Polizeibeamtin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Drei weitere Beamte erlitten leichtere Verletzungen, auch sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Von dem verdächtigen Fahrer fehlt jede Spur. Die Ermittlungen laufen.



Der Mess- und Erkennungsdienst ist derzeit an der Unfallstelle mit der Spurensicherung befasst. Die N7 ist gesperrt. Die Umleitung führt über Rossmühle (CR 335, CR 338).