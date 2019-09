Während des vorgeschriebenen Sommerurlaubs in der Baubranche hat die Gewerbeinspektion insgesamt 178 Firmen an 93 Baustellen unter die Lupe genommen.

Kollektivurlaub: Keine Ferien für Kontrolleure

(str) - Während dem Kollektivurlaub 2019 hat die Gewerbeinspektion insgesamt 178 Unternehmen auf 93 verschiedenen Baustellen überprüft. Dabei standen die Vorbeugung von Berufsrisiken und der Schutz der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz im Mittelpunkt.



Dabei musste die Inspection du travail et des mines (ITM) fünfmal Arbeiten stoppen, weil Betriebe ohne Sondergenehmigung arbeiten. 14 Baustellen wurden darüber hinaus geschlossen, weil an diesen die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten wurden. Dreimal bestand dabei eine imminente und große Gefahr für die Mitarbeiter.



Bei zehn Unternehmen beließen es die ITM-Inspekteure bei Ermahnungen, sich an die Gesetzeslage anzupassen. An fünf Orten wurden Anlagen geschlossen, weil sie gegen die Kommodo-Auflagen verstießen, einmal blieb es bei einer Ermahnung. Außerdem wurden an einer Baustelle zwei Mitarbeiter eines Unternehmens angetroffen, die aus Nicht-EU-Ländern stammten und über keine Arbeitserlaubnis in Luxemburg verfügten.

Bei den sicherheitsrelevanten Verstößen ging es um Sturzgefahr, nicht gesetzeskonforme Baugerüste, fehlende Schutzausrüstung, fehlende Treppenbeleuchtung, normwidrige Leitern, ungesicherte Wege und blockierte Notausgänge, fehlende Beschilderung, fehlende Sicherheitspläne und darum, dass gearbeitet wurde, ohne dass ein Sicherheitskoordinator genannt worden war.