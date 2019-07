An vielen Baustellen machte sich in den vergangenen Tagen Vorfreude breit. Ab Freitag beginnen die Bauferien im Hoch- und Tiefbau.

Kollektivferien: Stille an der Baustelle

Diana HOFFMANN

Von Freitag an wird an den meisten Baustellen für gut drei Wochen Stille herrschen. Der Grund: In Luxemburg beginnen die Bauferien im Hoch- und Tiefbau. Doch nicht alle Arbeiter dürfen sich über Urlaub freuen, denn an manchen Baustellen wird auch in den kommenden Wochen weitergearbeitet. Dies mit einer Sondergenehmigung, die durch die Inspection du Travail et des Mines (ITM) vergeben werden muss. Alle Baustellen deren Fertigstellung einer gewissen Dringlichkeit unterliegen, bekommen eine solche gestattet. Häufig ist dies der Fall für Arbeiten an Autobahnen, Krankenhäusern, Schulen oder Fabriken.



Insgesamt sind bei der ITM 196 Anfragen von 101 Firmen eingegangen. Bei 47 Anfragen handelt es sich um Arbeiten, die in Schulen oder Lycées vorgenommen werden, 42 finden in Firmen statt und in 107 Fällen gab es eine positive Rückmeldung, da es sich um Tätigkeiten handelt, die in absehbarer Zeit fertiggestellt werden müssen. 16 wurden abgewiesen. 51 Anfragen bedurften keiner Extragenehmigung.

Einer besonderen Wichtigkeit unterliegt in diesem Jahr auch die Fertigstellung der Tram, für welche eine Sonderreglung ausgestellt wurde. Hauptsächlich wird an Verkehrskreuzungen weiterhin gearbeitet: Wie auf der Stäreplaz, der Kreuzung Avenue Reuter/Boulevard Joseph II oder auf der Place de Bruxelles, wo Arbeiten an der Plattform und dem Schienennetz stattfinden. Auf der Kreuzung Avenue Reuter/Boulevard Royal, der Place de Paris und Avenue de la Liberté/Avenue de la Gare finden Umleitungsarbeiten der Versorgungsleitungen statt. Auf den Straßen ist ansonsten noch mit Beeinträchtigungen auf der Passerelle (Al Bréck), dem Boulevard Roosevelt und dem Pont Patton in Ettelbrück wegen der Arbeiten des Pôle d'Échange zu rechnen. Weitere Arbeiten finden am Nationalinstitut für Sprachen statt.



Ob die Firmen die gesetzliche Auszeit einhalten, kontrolliert die Gewebeinspektion und die Zollbehörde. Vergangenes Jahr sind im Sommer 91 Kontrollen an Baustellen durchgeführt worden. In acht Fällen mussten die Aktivität eingestellt werden, da der Kollektivurlaub nicht berücksichtigt worden war.



Die Bauferien enden am 18. August im Hoch- und Tiefbau. Für Sanitär-, Klimatechnik-, Heizungsmonteure und Gipser dauert der gesetzlich determinierte Urlaub vom 5. August bis zum 25. August inklusive.