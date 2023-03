Bei der Wintervogelzählung von natur&ëmwelt belegen die Amsel und die Blaumeise die Plätze zwei und drei.

Wintervogelzählung

Kohlmeise bleibt in Luxemburger Gärten der häufigste Gast

Elena ARENS Bei der Wintervogelzählung von natur&ëmwelt belegen die Amsel und die Blaumeise die Plätze zwei und drei.

Die Kohlmeise konnte auch in diesem Jahr ihren ersten Platz verteidigen. Im Rahmen der „Wantervullenzielung“, die alljährlich von natur&ëmwelt veranstaltet wird, wurden die Einwohner Luxemburgs am letzten Januar-Wochenende dazu aufgerufen, die Vögel in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon zu zählen.



Bei der Aktion wurden von 922 Teilnehmern insgesamt 33.881 Vögel gemeldet. Die Bilanz: In 86 Prozent der luxemburgischen Gärten wurde die Kohlmeise am häufigsten gesichtet. Knapp dahinter positionierte sich die Amsel. Sie wurde in 85 Prozent der Gärten beobachtet. Weitere häufig angetroffene Arten waren die Blaumeise (81 Prozent), der Haussperling (80 Prozent), sowie das Rotkehlchen (75 Prozent). Insgesamt wurden 37 Vogelarten gesichtet. Laut natur&ëmwelt fiel die Zählung besser aus als im Vorjahr. Im Allgemeinen zog der ausbleibende Winter nur wenige Vögel in die menschlichen Siedlungen an.

