Über 1.000 Kohlearbeiter aus Polen protestieren am Freitag in Kirchberg. Rund 800 Polizisten sind für die Sicherheit vor Ort.

Lokales 14 7 2 Min.

Zahlreiche Straßensperren

Kohlearbeiter erreichen tschechische Botschaft

Über 1.000 Kohlearbeiter aus Polen protestieren am Freitag in Kirchberg. Rund 800 Polizisten sind für die Sicherheit vor Ort.

(j-ps/SH) - Vor dem Europäischen Gerichtshof und der tschechischen Botschaft protestieren am Freitagmorgen polnische Kohlearbeiter gegen ein Urteil. Zu diesem Zweck sind die polnischen Demonstranten mit Bussen nach Kirchberg gekommen. Für die Sicherheit sorgen in dem Viertel am Freitag über 800 Polizisten. Die Luxemburger Einsatzkräfte haben hierfür Verstärkung aus Belgien gekommen. Auch zwei belgische Wasserwerfer sind vor Ort.

Gegen 8.45 Uhr waren die ersten Hupkonzerte in Kirchberg zu vernehmen. Zunächst blieben die Demonstranten beim Europäischen Gerichtshof eingekesselt.

Kurz vor 11 Uhr begaben sich die Demonstranten dann vom Boulevard Adenauer in Kirchberg an der Chambre de Commerce entlang auf den Weg Richtung Rout Bréck und Stadtzentrum.

An der Place de l'Europe hatte sich eine kleinere Gegendemo gebildet. Hier wurde die Europa-Hymne gespielt, zudem hielten die Menschen europäische und polnische Flaggen hoch.



Gegen 11.45 Uhr erreichten die Demonstranten dann ihr zweites Ziel: die tschechische Botschaft. LW-Informationen zufolge sollen einige der Demonstranten Einlass in die Botschaft erhalten haben und sich mit dem Botschafter ausgetauscht haben.



Yasha und Felix haben sich etwas zu essen besorgt und wollen nun zurück in die Schule. Foto: Jean-Philippe Schmit

In der Nähe der Botschaft hielten sich auch Yasha und Felix auf, zwei Schüler aus dem Jongelycée. Sie haben sich etwas zu essen besorgt und wollen nun direkt zurück zur Schule. Dass der Protest stattfinden würde, wussten sie. Angst haben sie aufgrund der massiven Polizeipräsenz jedoch nicht.



Zwei Gerwerkschaftlerinnen des OGBL drücken den Protestierenden unterdessen ihr Mitgefühl aus. Man unterstütze sie, sei man früher über den Protestmarsch informiert gewesen, habe man sich beteiligt, sagen sie.

Die Demonstranten auf dem Weg zur tschechischen Botschaft. Foto: Guy Jallay

Bisher kam es zu keinen Auseinandersetzungen. „Wir verlieren unsere Jobs“, geht ein Demonstrant auf den Grund des Protestes ein. „Polen ist ein armes Land, wir brauchen Strom.“









Die Polizei hatte im Vorfeld mit 2.000 Demonstranten gerechnet. Gegen 9.30 Uhr waren Schätzungen der Polizei zufolge rund 1.000 Teilnehmer vor Ort. Weitere Busse folgten jedoch noch. Auch polnische Medienvertreter sind da.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Die Demonstranten befinden sich derzeit in Kirchberg. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Demonstranten befinden sich derzeit in Kirchberg. Foto: Guy Jallay Die Demonstranten befinden sich derzeit in Kirchberg. Foto: Guy Jallay Die Demonstranten befinden sich derzeit in Kirchberg. Foto: Guy Jallay Die Demonstranten befinden sich derzeit in Kirchberg. Foto: Guy Jallay Die Demonstranten befinden sich derzeit in Kirchberg. Foto: Guy Jallay Die Demonstranten befinden sich derzeit in Kirchberg. Foto: Guy Jallay Die Demonstranten befinden sich derzeit in Kirchberg. Foto: Guy Jallay





Die Straße von Kirchberg in Richtung Stadtzentrum ist gegen 11 Uhr gesperrt. In die andere Richtung ist der Verkehr möglich. Die Rout Bréck ist nicht befahrbar.

7 Foto: Jean-Philippe Schmit

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Jean-Philippe Schmit Foto: Jean-Philippe Schmit Foto: Jean-Philippe Schmit Foto: Jean-Philippe Schmit Foto: Jean-Philippe Schmit Foto: Jean-Philippe Schmit Foto: Jean-Philippe Schmit

Vor dem Eintreffen der Kohlearbeiter war eine Anwohnerin am Freitagmorgen noch schnell mit dem Hund Gassi. „Wenn der Europäische Gerichtshof nebenan ist, sind solche Demos zu befürchten. Das Polizeiangebot ist schon beeindruckend, aber auch der Grund, warum ich mich nicht fürchte“, sagte sie.



Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Lesen Sie jetzt weiter:

Protest aus Polen: Kampf ums schwarze Gold

Luxemburg rüstet sich für polnische Kohlearbeiter

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.