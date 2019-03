Für einige Luxair-Kunden ging ein geplanter Charterflug von Köln auf die beliebte Urlaubsinsel Gran Canaria in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erst mit einiger Verspätung los.

Köln: Luxair-Boeing muss am Boden bleiben

Sarah CAMES Für einige Luxair-Kunden ging ein geplanter Charterflug von Köln auf die beliebte Urlaubsinsel Gran Canaria in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erst mit einiger Verspätung los.

Nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Flughafen Köln-Bonn technische Probleme an einem Luxair-Flugzeug des Typs Boeing 737-800 aufgetreten waren, entschied sich der Pilot gegen einen Start und manövrierte die Maschine vom Startfeld zurück in die Parkposition.



Um die Passagiere dennoch zu ihrem Zielflughafen in Las Palmas bringen können, musste ein Ersatz für die ausgefallene Maschine gefunden werden. Die Fluggäste konnten schließlich am späten Freitagmorgen ihre Reise nach Gran Canaria antreten und kamen mit einer Verspätung von etwa sechs Stunden am Zielflughafen von Las Palmas an.

Boeing-737-Flugzeuge machen momentan häufig Negativschlagzeilen. Luxair betreibt jedoch derzeit keine Flugzeuge des umstrittenen Typs Boeing 737 Max.