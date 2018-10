Arbeitslose könnten künftig in Schengen zu Gastronomiefachkräften ausgebildet werden. Am Mittwoch stellten Minister Nicolas Schmit und Staatssekretärin Francine Closener ein Konzept für eine Hotelschule vor.

Lokales 2 Min.

Kochen im Schengener Schloss

Anne-Aymone SCHMITZ Arbeitslose könnten künftig im Schloss in Schengen zu Gastronomiefachkräften ausgebildet werden. Am Mittwoch stellten Minister Nicolas Schmit und Staatssekretärin Francine Closener ein Konzept für eine Hotelschule in dem Winzerdorf vor.

Im Jahr 2005 wurden erste Pläne für den Um- und den Ausbau des Weinmuseums in Ehnen zum Centre mosellan präsentiert. Erst 15 Jahre später wurde nun vergangene Woche der Grundstein für die Umgestaltung gelegt. Bis zur Eröffnung des Zentrums wird es noch dauern. Etwa 20 Kilometer von Ehnen entfernt, könnte dem Schloss in Schengen ein ähnliches Schicksal widerfahren.



Stillstand seit Sommer 2014

Seitdem Ende August 2014 der damalige Betreiber aus finanziellen Gründen den Betrieb des Hotel-Restaurants eingestellt hat, stehen die Gebäude leer. Im Jahr 2016 verkaufte der Besitzer, die Congrégation des Soeurs de Sainte Elisabeth, das Areal samt geschichtsträchtigen Immobilien und Kräutergarten, und zwar an die Regus-Gruppe, die ihren Hauptsitz in die Räumlichkeiten verlegen und unter anderem darin ein Ausbildungszentrum für ihre Angestellten einrichten wollte. Umgesetzt wurden diese Pläne bisher aber noch nicht.



Nun könnte in dem Schloss mit Hilfe des Staates eine Hotelschule mit einem Hotel und einem Restaurant entstehen. In Vorwahlzeiten präsentierten Nicolas Schmit, Arbeitsminister und LSAP-Spitzenkandidat im Bezirk Osten, und Francine Closener, für den Tourismus zuständige Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und LSAP-Kandidatin im Zentrum, nun das diesbezügliche Konzept.



Verkaufspreis jetzt bekannt: Elf Millionen Euro für Schloss Schengen Ende Januar wurde mit der Regus-Gruppe nach anderthalb Jahren Suche ein neuer Inhaber für das Schengener Schloss gefunden. Nun wurde die gezahlte Summe bekannt - die deutlich unter dem ursprünglichen Verkaufspreis liegt.

Laut den Vorstellungen der beiden Regierungsmitglieder sollen künftig im Schloss Arbeitslose zu Gastronomiefachkräften ausgebildet werden. Denn in diesem Wirtschaftsbereich können hierzulande momentan etwa 1 000 Stellen nicht besetzt werden, aus Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, meinte Nicolas Schmit. Umgesetzt werden soll das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Gastronomieverband Horesca und dem Sternekoch Thierry Marx, der in Frankreich bereits sieben Hotelschulen nach einem ähnlichen Modell eröffnet hat. Laut Nicolas Schmit hätten Statistiken gezeigt, dass 90 Prozent der ehemaligen Schüler aus diesen praxisorientierten Hotelschulen nach Abschluss der Ausbildung entweder einen Job im Gastronomiegewerbe finden oder eine eigene Firma gründen. Der berühmte Koch habe ihm übrigens schon schriftlich sein Interesse bekundet, um dieses Projekt fachkundig zu begleiten, so Nicolas Schmit.



Zuerst planen und dann kaufen



Bis das vorliegende Konzept umgesetzt werden kann, müsse der Staat allerdings zuerst Verhandlungen mit dem Besitzer im Hinblick auf den Erwerb der Immobilie aufnehmen. Francine Closener sagte dazu: „Wir haben zuerst das Konzept erarbeitet. Um den Kauf der Gebäude wird sich der Staat nun in einer zweiten Phase kümmern müssen.“ Bisher seien meist Immobilien erworben und danach erst ein Projekt für die spätere Nutzung entwickelt worden, erinnerte die Staatssekretärin.



Doch auch nach dem Erwerb der Immobilie wird noch einige Zeit vergehen, bis die Schule eröffnet werden kann. Denn bevor hinter den historischen Mauern, in denen der französische Schriftsteller Victor Hugo einst bei einem Aufenthalt in Luxemburg wohnte, angehende Köche Spitzengerichte mit Lebensmitteln aus lokalem Anbau zubereiten können, müssen die Räumlichkeiten renoviert werden. Denn laut dem Schengener Bürgermeister Michel Gloden habe sich der Zustand des Gebäudes seit der Schließung des einstigen Hotels stark verschlechtert.