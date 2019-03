Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Koblenzer Hauptbahnhof sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Im Mittelpunkt des Streits stand ein 21-jähriger Luxemburger.

Koblenz: 21-jähriger Luxemburger ließ Fäuste sprechen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Koblenzer Hauptbahnhof sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Im Mittelpunkt des Streits stand ein 21-jähriger Luxemburger.

(jt) - Prügelei mitten auf dem Bahnsteig: Ein 21-jähriger Luxemburger ist am vergangenen Freitag in eine Schlägerei am Hauptbahnhof Koblenz verwickelt gewesen.

Die Streiterei entstand, während der IC 2026 aus Mainz gegen 15.15 Uhr auf dem Bahnsteig 3/4 Nord Halt machte. Der junge Luxemburger geriet aus ungeklärten Gründen mit einer Gruppe aus zehn bis zwölf Personen aneinander. Es wurden diverse Beleidigungen auf dem Bahnsteig ausgetauscht, dann eskalierte die Situation: Einer aus dieser Gruppe ging auf den Luxemburger los. Dieser antwortete mit einem Faustschlag und brach dem Angreifer die Nase. Anschließend wurden die Streithähne kurzzeitig getrennt, bevor der 21-Jährige erneut ins Visier geriet und von mehreren Personen bespuckt, beleidigt und bedroht wurde. Ein Raufbold verpasste dem Luxemburger einen Fausthieb gegen die Schläfe.

Die Bundespolizeidirektion Trier hat Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet und sucht jetzt nach Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern oder den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter Tel. +49 (0) 651 - 43678-0 zu melden. Der 21-jährige Luxemburger wurde bei der Prügelei nicht verletzt.

Foto: Der Hauptbahnhof in Koblenz / Wikimedia Commons / Holger Weinandt / CC BY-SA 3.0 DE