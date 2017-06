(SH) - Zwei Monate ist es her, dass bei Arbeiten zum Bau der neuen Tiefgarage auf dem Knuedler sterbliche Überreste gefunden worden waren. Und noch sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen. „Es können noch keine Schlüsse gezogen werden“, hieß es auf Nachfragen hin bei der Pressestelle der Justiz.

Die Skelettteile waren am 11. April dieses Jahres – also am Sonntag vor zwei Monaten – gefunden worden. Die Identität des Opfers ist derzeit noch nicht bekannt. Gleich nach dem Fund hatte sich die Frage gestellt, ob es sich um einen Fall für die Archäologen oder die Polizei handelt.



Spürhunde aus Deutschland



Bei Arbeiten auf dem Knuedler waren bereits mehrmals Skelettteile gefunden worden, die offenbar von dem Friedhof des Franziskanerklosters stammten, das im 13. Jahrhundert dort stand. In diesem Fall hatte ein Archäologe jedoch gleich nach dem Fund Skepsis geäußert. Auch den Ermittlern war schnell klar, dass es sich wohl um eine polizeiliche Angelegenheit handeln würde. Deshalb kamen Leichenspürhunde aus Deutschland zum Einsatz, um in Differdingen auf der Deponie, wo der Bauschutt hingebracht wurde, nach weiteren Indizien zu suchen. Diese Suche blieb jedoch erfolglos.



Mutmaßungen zufolge könnte es sich um Überreste handeln, die dort während Arbeiten an der Kanalisation in den 1980er-Jahren vergraben worden waren.

